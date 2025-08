Slušaj vest

Supruga pevača Darka Lazića nedavno je javno prokomentarisala stanje na domaćoj estradi i otkrila sa čime se susreće po prvi put u životu.

Katarina Lazić je tom prilikom govorila kako su poznati mahom poročni ljudi što je izazvalo razne reakcije publike, ali i kolega njenog muža.

Brutalni komentari

Katarinina izjava je pokrenula lavinu komentara.

"Ti si poslednja koja bi to trebala komentarisati", "Kako ti ne smeta Darkov stil života?" i "A samo je Darko poročan bio?", "Da li je moguće da ti ovo govoriš?" bili su samo neki od komentara na mrežama.

Na njenu izjavu nije ostao imun ni Baki B3 koji je napisao:

- Cela planeta ima poroke, pa i ona ih ima… Ne mora to da bude alkohol i cigarete ili kocka, ili šta već, svi imaju neki porok, a ne kako kaže gospođa.

Poročna estrada

Podsetimo, Katarina je prokomentarisala estradu, ali i ljude generalno, te je otkrila da ranije nije imala sa tim toliko dodira. Ovo je izjava koja je izazvala haos na mrežama.

- Skoro cela estrada je poročna. Ne samo estrada, nego generalno ljudi su mnogo poročni i to me je jako iznenadilo jer nisam imala dodirnih tačaka sa tim. I eto, sada sam se uverila... Nekako mi je to malo žalosno jer je postalo normalno. Volela bih da nije tako, ali jeste. Ja, na primer, niti pušim, niti pijem, jednostavno takva sam i iznenadila sam se koliko je to "normalno", samo što se ne zna i ne priča javno o svima. Veći je procenat poročnih ljudi nego onih koji nisu - govorila je Katarina za Hype.

Katarina o Darku

Darko i Katarina Lazić su pre 15 godina bili u emotivnoj vezi, a onda su raskinuli i svako je krenuo svojim putem sve dok ih sudbina nije ponovo spojila.

Gostujući u emisiji ''Trend zona'' Katarina Lazić prisetila se perioda kada ona i Darko nisu bili zajedno, pa priznala da je svaku njegovu vezu preplakala.

- Sve vreme sam znala da je on taj, ali s obzirom na to da je on imao žena koliko je imao… ja sam svaki put propatila svaku njegovu vezu i pomirila sam se sa tim da nije moj. Teško mi je padalo, propatila sam. Ja sam živela svoj život, nisam čekala na njega, zato što sam se pomirila sa tim da više nećemo biti zajedno - kaže Katarina Lazić koja je za Darkom mnogo patila.

- Pomirila sam se sa tim da nema ništa od toga, pa sam sebe još i nagovorila da on nije za mene, da bi mi bilo lakše. Bukvalno sam rekla sebi: "Ok, to je tvoja životna ljubav, ti ćes to sad da staviš u jednu fioku, da zatrpaš, da zaboraviš na sve to, uvek ćeš da ga voliš, ali živi svoj život", i tako sam bukvalno i uradila. Propatila svaku ženu, rekla to je to, nećemo više biti zajedno, ali eto...

