Javne ličnosti

- Moja ciljna grupa bili su normalni, obični ljudi. Volim da radim sa ljudima koji nisu slavni, javni ili prebogati. Želeo sam da usrećim normalne ljude sa najkvalitetnijiom uslugom i preparatima za pristojnu cenu. Kada dobijem zagljaj, kada me izgrle i izljube, pošalju srca, meni to nema cenu i hranim se time. Neretko ostavljaju više novca nego poznate ličnosti. Većina poznatih ličnosti uvek gledaju da prođu besplatno i naplate to što su poznate, u smislu da nama treba da bude zadovoljstvo to što smo ih ugostili - govorio je Tasovac u emisiji "Nije sve tako crno".