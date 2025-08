Željkova Maja i trnovit početak u Beogradu

Jedina želja

- Osnovni cilj je bio da im stvorim krov nad glavom, a u Beogradu je to bilo jako teško. Moja supruga je bila neprikosnovena, moja heroina koja je o svemu vodila računa. Ove godine mi je muzika uzela jedno leto. Kada god sednem na brod zapitam se:" Bože, koliko mi je još leta ostalo". Kada ne bih radio za novac, najiskrenije vam kažem, ja bih to radio za džabe. Mnogo volim da pevam i mislim da se to čuje. Novac je "loš gospodar", ali tu je moja Maja koja o svemu tome vodi računa... Jako verujem u nju, jedna moja i jedina je želja kada dođe sudnji dan i meni i njoj, da ja ipak odem pre nje.