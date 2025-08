Mnogo je nervira Tamara

- To je ekskluziva za moj kanal kad ja odlučim to da ispričam! - našalila se Zorannah na pitanje o krahu prijateljstva s Kalinićevom.

- Konstantno me mnogo nervira kada nas ljudi upoređuju i prave paralelu. Nas dve nismo iste osobe, nismo imale isti put, iste ambicije i ciljeve. Devojku ne mrzim, niti joj želim išta loše, i to je to. Tu nema šta da se upoređuje - rekla je ona.

Prljav veš

- Stvarno nemam komentar na to. Ne mogu da skapiram... Nas dve smo bile drugarice četiri godine, a duplo više nismo. Skoro osam godina ne pričamo. I nju i mene i dalje pitate za to, meni je to fascinantno. Da smo htele da pričamo na tu temu, ispričale bi davnih dana šta se desilo. Ja nisam neko ko prljav veš, što svoj, što tuđi, baca pred bilo koga. Svoje privatne probleme rešavam u četiri oka, nema potrebe da me pitate više o tome - rekla je Zorannah jednom prilikom.