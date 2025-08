- Iskreno ja sam u šoku čime se ljudi bave. To se desilo u noćnom provodu, ukradena mi je torbica, sa dokumentima, parama, karticama kreditnim i kartica od sata koji sam nedavno kupila - rekla je Maja i dodala:

- Sumnjam na ćerku jedne žene koja je boravila sa mnom u "Zadruzi 6" i njenog dečka. Ja sam napravila toliku frku i paniku, pozvala sam tog dečka i pitala da li je ona to možda greškom uzela. On mi je rekao - sad ću da proverim, i posle određenog vremena, mi se javlja nepoznati dečko koji kaže da je pronašao torbicu sa dokumentima, i karticama, ali naravno da u njoj nije bilo novca i parfema, i sjaja za usne.

"Vraćena su mi dokumenta"

- Meni sve to govori da je to ta devojka, ćerka od A.Ć. Verujem da je to uradila sa dečkom, ja ne mogu da tvrdim, ali svi elementi vode ka tome. Meni je bitno da su mi vraćena dokumenta, a ovo ostalo njima na dušu. Ne mogu da verujem na šta su sve ljudi spremni - istakla je bivša zadrugarka.