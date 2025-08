Pretnje ubistvom

- Na sahrani moje bratanice videli smo se poslednji put. Prišla sam mu i zagrlila ga i rekla da mi nedostaje. Uhvatio me je za ruke i rekao mi da se sklonim, da me ne ubije. I ja sam se sklonila. Sreća, bila mi je tu sestra i familija, svakako ne bih pravila scene, nije ni vreme ni mesto, ni situacija. Ali svi znajući kakav je, svi su se povukli. On više ni sa jednom osobom nije prijatelj iz cele familije. Pomirila sam se sa tim, prestrašno... Ne znam zašto mi je to rekao, ne znam što... Valjda zato što sam se rodila - govorila je Natalija za Hype kroz suze.