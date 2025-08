Popunjeno skroz

Njen postupak je izazvao oprečne reakcije, pa se na društvenim mrežama dosta spekulisalo o tome. Neki smatraju da je učinila lep gest pružanjem podrške narodu Gaze, dok neki smatraju da je u pitanju samo marketinški potez i da je to trebalo učiniti mnogo ranije, jer je sad već kasno za to.

Inače, Sedinin koncertu u Sarajevu je još jedan u nizu na njenoj prvoj regionalnoj turneji, a jedan od narednih biće u Ljubljani, rodnom gradu muzičarke. Šou je krenuo iz Beograda prošlog leta, kad je Hajdarpašićeva održala nastup na stadionu Tašmajdan. Bio je to koncert za pamćenje, a mnogi su komentarisali da je to jedan od najboljih nastupa muzičkih izvođača poslednjih godina.

Primer drugima

Publici se najviše dopalo to što je Senidah do sada jedina zvezda koja je nastup održala od početka do kraja onako kako bi zapravo trebalo. Nijednom od svoje publike nije tražila da peva umesto nje, već je sama to radila, i to veoma dobro, iako su se fanovi na Tašmajdanu trudili da budu glasniji od nje dok su se orili najveći hitovi balkanske zvezde.