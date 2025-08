Prijateljstvo jače od ljubavi

- Družimo se i 15 godina posle raskida. Milan je sličan meni, moram da kažem da sam ja bila uporna da ostanemo prijatelji, jer on isto može bez svih. Tu sam ja povukla malo više, jer bi on otišao svojim nekim tokom.

Plaču zajedno

- Mi imamo neke teme, on se često rasplače dok ja njemu nešto pričam, ili plačem ja kad on meni nešto priča, ali zato što se mi jako dobro znamo. Imali smo isti nedostatak, on nema oca, ja nemam majku. Nas je u isto vreme zadesio veliki uspeh. On je mene slušao dok sam mu pričala kako mi je umrlo kuče, 5 sati je plakao sa mnom. Ovo što mi imamo sada je mnogo veće nego neka strast - pričala je pevačica u emisiji "Bez filtera sa Sarom-Miom".

Rada otplatila njegove dugove

- Uradili smo mu jedan album, pripremali drugi. Pazite, danas pevač da dobije jednu pesmu i jedan spot, to košta. Recimo, Tanji Savić smo uradili tri kompletna albuma o našem trošku. Slavici Ćukteraš četiri. Svima smo uradili po jedan, dva ili tri albuma. Tako je bilo i za Milana. Kad je došlo do izbora za našeg predstavnika na Evroviziji 2010. godine, Goran Bregović je tražio Tanju Savić, Radu Manojlović i Milicu Todorović. Onda smo Žika Jakšić i ja rekli: ‘Čekaj, imamo mi pravog kandidata’ i predložili smo Milana. Kad ga je Brega video, rekao je: ‘Uuu, super, odličan je, njemu ću da napravim pesmu - govorio je Popović tada i dodao:

- Jedno pre podne je zakazao sastanak i došao kod mene u kancelariju. Rekao mi je: ‘Direktore, ja neću više da budem u ‘Grandu’, hoću da raskinem ugovor.’ Pokušao sam da ga uverim da greši, ali je insistirao na raskidu. Rekao sam mu da ne može tek tako i da ugovor može da se raskine po klauzuli da plati, i to je to. Na svakih šest meseci je uplaćivao 10.000 evra, i to nije on uplaćivao nego Rada Manojlović. Regulisano je tada jer je ona platila 50.000 evra za njega. Tada je raskinuo ugovor i krenuo svojim putem. Ni dan-danas mi nije jasno zašto je to uradio. Nikad mi to nije obrazložio. Nikad nije došao i rekao: direktore, ja neću da budem zbog toga i toga - pričao je za Kurir.