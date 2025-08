Izjava pred Rastino hapšenje

"Rasta organizuje rođendane, ja dolazim"

- Tortu sam lično ja pripremala, ne Rasta. Svake godine se mi dogovaramo ko će praviti rođendan. Uglavnom sam ja pravila žurke, on je prepisao brojeve telefona, pa sada ih on pravi, a ja dođem kao gost samo. Uzela sam joj danas haljinu, cipelice, mašnicu... Tara liči na mene, ista je ja - istakla je ona.

"Sa Raletom ništa nije u redu, nije dobar partner"

- Meni je sezona top. Rale je sa mnom, ali to ne znači da je sve u redu. Kod nas nikada ništa nije u redu i sve je u redu, tako nekako. On je meni uvek saradnik, uz to mi je i emotivni partner. Ne valja ni kao jedno, ni kao drugo, ali nema se izbora. Šalim se, on je najbolji kao sve, sem kao partner meni lično. Ne mogu da ga promenim jer ga volim, kada prestanem da ga volim promeniću ga.