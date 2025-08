Prevara

- Kada sam saznala da me je muž prevario, dala sam mu 24 sata da izađe iz života, srca, kuće i vidnog polja... To sam ja, ponavljam treba imati hrabosti i biti u stanju doneti odluku koliko god ona bila teška. Kada sam se hemijski očistila, shvatila sam da je bio problem i u meni. U početku mu je bilo lepo da bude Ruškin muž, kasnije je to bio teret. Nakon godinu dana sam ga pozvala na kafu i rekla: "Nema veze što si me prevario, važno je da si bio divan otac mojoj ćerki, moja majka te je volela više nego svog sina. Bio si dobar". Tada je on počeo da plače... - govorila je Ruška.