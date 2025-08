Šta je dovelo do toga da ovo leto, umesto u pevanju, provode u davanju izjava u kojima se jasno može čuti da je kriza zahvatila estradu, za Kurir televiziju objasnili su Aleksandra Dabić , pevačica, Teodora Borozan, PR nekoliko estradnih umetnika, pevač Slaviša Vujić, i Deni Boneštaj, takođe pevač.

- Kriza jeste prisutna zbog visokih cena, ali kroz posao, bar za mene, nema krize. Nekada je sezona u Crnoj Gori trajala 3 meseca, a sada traje mesec dana. Nema toliko dana da bi svi mogli da rade. Cene su generalno visoke, same ulaznice u klub i piće - kaže Šipka.

- Ja mislim da tu krizu osećaju malo jače firme na malo jačim scenama, ja konstantno dobro radim i zadovoljan sam što se tiče mene, mislim da je čak 10% više posla ove godine. Mnogi sada pričaju o cenama, ali mislim da to sve povlači jedno drugo. Pesma koju mi kupujemo sada ne košta 5 hiljada, nego 10, kao što je i hleb poskupeo - kaže Boneštaj.

- Mislim da je i do pevača i do vlasnika klubova. Ljudi koji su ostali skromni i koje slava nije poljuljala i dalje rade, kod njih nema krize. Sa druge strane, kada se neko uzvezdi, podignute su cene nastupa i ljudi to prepoznaju - kaže Borozan.