Manje je više

- Zašto neko čeka moj pad? Ja nemam neprijatelje u životu i nikoga ne mrzim, a nisam uopšte miroljubiv tip. Ne mrzim nikog zato što to je to meni jednostavno - jedna doza ljubavi u negativnom kontekstu. Kome smeta to šta ja punim klubove? Ne želim im ni pad, a iskreno da kažem, ne želim im ni uspeh. Ne želim im ništa jer ne razmišljam o njima i baš me boli uvo - rekao je Lukas za E televiziju.

- Iskreno, ne pratim. Jedino što sam uhvatio je to da Bosanac odlazi, za Viki nisam ispratio. To sam čuo, a to je bilo ranije, nije Marija ovih dana napustila. Poslednjih godina ne gledam to, nisam gledao "Zvezde Granda" ni kad sam ja radio. Uopšte te događaje gde sam učestvovao ne mogu da gledam. Ne znam zašto napuštaju, verovatno svako ima neke svoje razloge. Da budem iskren, iako nisam gledao, mislim da posle mog odlaska, pa posle odlaska Karleuše, to više ne može da bude isto. Taj ton smo davali Karleuša i ja. I naravno, Dragan Stojković Bosanac. Definitivno su te "Zvezde Granda" izgubile draž mnogo godina ranije od onog trenutka kad je pokojni Saša, a bio je mag za šou-biznis, da mu u stvari ta deca nisu bila ni bitna. Tu je bio šou žirija, šta ćemo mi da napravimo. Evo, sad ako neko zna 10 poslednjih pobednika da mi nabroji, ja ću da se... Ta deca nisu bila ni bitna i zato sam otišao odatle - dodao je Aca.