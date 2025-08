– Znam da mnogi misle da znaju ko sam i još više misli da imaju pravo da mi sude samo zato što sam pevačica. Samo zato što sam odlučila da radim ono što volim. Jer sam na sceni. Jer se usuđujem da budem glasna, vidljiva, svoja. To što nosim mikrofon, ne znači da nemam dušu. To što me vidite u javnosti ne znači da imate pravo da gazite po meni. I to što ste napravili lažni profil da biste mi ostavili uvredu, ne čini vas ni jačim ni pametnijim. Samo pokazuje koliko vas boli što se ja ne stidim sebe, dok vi bežite čak i od sopstvenog imena krijući se iza lažnih profila. Pljuvanje je najlakše kada si nevidljiv. Prozivanje je najglasnije kada dolazi iz mraka. A, vi koji me ne poznajete, koji niste ni pokušali da razumete moj put, odlučili ste da vam moja strast smeta, moj glas para uši, a moja sigurnost uplaši. Jer kada neko radi ono što voli i ne izvinjava se zbog toga, to boli one koji nikada nisu smogli snage da probaju– otvorila je dušu pevačica i dodala da svako ima pravo da je ne sluša ukoliko mu se ona ne dopada.

"Vi birate mržnju"

– Ja nisam ovde da vam se dokazujem. Ne pevam da bih se svidela svakome. Ne živim da bih vama bila po meri. Vi imate izbor- da me ne slušate, da me ne gledate, da me ignorišete, a ipak birate da me pratite, da me komentariše, da se krijete iza avatara i širite svoju gorčinu. Razlika između mene i vas je što ja biram ljubav prema onome što radim, a vi birate mržnju prema nekome koga ni ne poznajete. Ja pevam za one koji me vole i za one koji me ne vole, jer i vi ste dokaz da moje prisustvo ima težinu. Da sam tu. Da se čujem.I najvažnije da vam smetam, a da vam ništa nisam uradila. Hvala vam što vam smeta moj glas, to znači da ga i tek kako čujete – istakla je Karahođa.