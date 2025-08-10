Slušaj vest

Starleta Maja Marinković provodila se danas na nastupu Dragomira Despića Desingerice u Budvi.

Kao i obično, Maja je bila provokativno obučena i đuskala je uz stihove kontroverznog muzičara, dok je on, sav znojav i zadihan, zabavljao okupljenu publiku.

Maja Marinković na nastupu Desingerice Izvor: Instagram/majaamarinkovic

Društvene mreže gore

"Uhvaćeni na gomili", "Maja obožava ove oženjene", "Šta li će mu reći žena", "Maja ga zavodi silikonima" i mnogi drugi.

Podsetimo, odnos Maje Marinković i Dragomira Despića Desingerice intrigira javnost još otkako su u Crnoj Gori snimljeni zajedno u jednom bazenu, nakon čega su počele spekulacije o njihovoj navodnoj aferi.

Ne propustiteStars"ON JE DNO, NJEGOVO LUDILO JE STRAŠNO" Profesori škole koju je Desingerica pohađao zgroženi reperom: Bio je dobro dete...
desingerica.jpg
StarsDESINGERICA BRUTALNO ISPROZIVAO BOSANCA: Još nisu seli u iste stolice, a već vlada haos: On će da sedi sa mnom ne ja s njim, svi ga prozivaju!
dragan stojkovic bosanac desingerica.jpg
StarsGOGA SEKULIĆ DOBILA VAŽNU PONUDU OD ČELNIKA PINK TELEVIZIJE! Kad čujete šta je u pitanju sve će vam biti jasno, obavila tajni razgovor s produkcijom...
ami_g_show_02072024_0144.JPG
StarsOSTAĆETE U ŠOKU KADA VIDITE ZA KOJE PEVAČICE SE ŠUŠKA DA ĆE BITI ČLANOVI ŽIRIJA PINKOVIH ZVEZDA! Jedna je folk legenda, a druga je miljenica mlađih
desinger.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

Desingerica Izvor: Instagram/dragomirdespic_design