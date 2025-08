Tužilaštvo u Makedoniji se oglasilo povodom ovog slučaja.

Alen Sakić o Rastinom hapšenju

- Kad? Zašto? Jooj, Bože... Baš mi je žao. Moguće da to nije njegova greška, jer on se već jednom opekao, ne bi ponovo to uradio. Sad sam u šoku, ne mogu da verujem da je to sebi dopustio - rekao je Alen za Informer. Dodao je da će pokušati da stupi u kontakt sa Rastom kako bi saznao više detalja.