- Imala sam dve i po godine, pričala sam sa sestrom skoro i mislim da je lakše što ga ne poznajem. Imam njegove slike, kažu da sam ista on, fizički, a mama kaže i da sam tvrdoglava kao on. Može da trpi dosta, ali kada precrta onda ne postojiš više. Takva sam i ja. Visina, naravno ne, ali lice, oči i osmeh kažu da su isti. Ja sam ponosna na njega jer je on u mojim očima heroj ispao, jer je on otišao da se bori za svoju zemlju - ispričala je Aleksandra za Informer i istakla da joj otac svakog dana nedostaje.