Otkazana svečanost u Sinju zbog nevremena

Zahvaljujemo svima koji su uspeli da dođu u Sinj jedan ili više dana ranije te ovim putem pozivamo sve koji to još mogu učiniti — da planiraju dolazak unapred.Na dan koncerta očekuje se otežano prometovanje u Sinju i svim prilaznim pravcima. Molimo sve posetioce da krenu ranije i, nakon što propisno parkiraju svoje vozilo da koriste pešačke pravce kako bi ulice ostale slobodne za hitne službe.Za sve posetioce koncerta Marka Perkovića Thompsona u Sinju, organiziran je besplatan shuttle autobusni prevoz na relaciji Kukuzovac – Sinj i nazad.Vožnje prema Sinju: Od 15:00 do 21:00 sata. Povratak iz Sinja:Od 00:00 do 03:00 sata. Shuttle prevoz uspostavljen je za vozila koja dolaze iz smera Dugopolja, s predviđenim parkiralištem u Gospodarskoj zoni Kukuzovac. S tog mesta redovno će prometovati autobusi koji prevoze posetioce do lokacije koncerta i natrag.