Ako vi propadnete, nek propadnem i ja

– Međutim, pošto sam se u to vreme družio sa Sašom Popovićem, odemo kod njega da igramo bilijar i on mi kaže „Slušaj Mile, otvaramo mi televiziju i produkcijsku kuću gore u Braće Stamenković. Biće tamo studio, orkestar Bokija Miloševića“, a ja sam tada taman završio ploču koju sam snimao kod pokojnog Luisa u studiju. Pozvao sam Pericu Zdravkovića i pitao ga da li mogu da pričam sa Sašom, a on se nije bunio. U suštini, plati mu se njegov rad i to je to.