"Imala sam progonitelja"

- Imala sam progonitelja, osobu koja me je zvala na kućni broj telefona. To se događalo čim bih ušla u stan, delovalo je kao da me neko gleda odnekud i tačno zna kad treba da pozove. Bilo je veoma neprijatno, osećala sam strah i bila prinuđena da tražim zaštitu od policije. Rešili su problem u prilično kratkom roku, ali mi nikad nisu rekli o kome je reč. Savetujem svim ženama da, ukoliko osete da nešto nije u redu, i ako posumnjaju da nešto potencijalno može da ih ugrozi na bilo koji način, ne oklevaju nego da se odmah obrate policiji - ispričala je jednom prilikom za medije.