- Sandra Afrika puni klubove i drži jaču cenu. Ljudi ne shvataju da je Sandra pre 10 godina, kada su na šetalištu sve bili lokali jedan do drugog, po 10 noći zaredom punila čuveni "Trokadero" na otvorenom. Što je Ceca bila tad za "Top Hil", to je Afrika bila za otvoreni "Trokadero" i šetalište. Taj trend se nastavio i ovih godina. Ona je imala najviše nastupa i sve je puno.

- Istina. Kad je to uradila Barbara Bobak, mene su svi novinari i pevačice zvali da me pitaju da li je moguće da je ona toliko iskompleksirana. Koleginice se sprdaju s njom. Imam pitanje za nju: "Barbara, ti nisi devojka s mora. Da sam ja to uradio, to bi bilo okej. Zašto nisi iznajmila kamion ili autobus pa se slikala?" To je meni baš ružno u ovoj nemaštini, da ljudima tako staje na žulj.