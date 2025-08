Napolju je malo vruće, malo hladno, ali dovoljna je temperatura da ne moram dodatno da podgrevam i tračevima . Novih saznanja ima mnogo i svi su zanimljivi. Dešava se to da su javne ličnosti veoma aktivne, bilo da su na letovanju, bilo na zimovanju. Svašta se dešava. Sada neću da se bavim sportistima, pevačima, glumcima, biznismenima, imam preča posla. Jer, drage moje i najlepše abronošice, saznala sam da su se dve influenserke posvađale na krv i nož. Razlog je ljubomora zbog pratilaca na društvenim mrežama. Obe imaju identičan broj sledbenika, nazovimo ih virtuelnim ljudima koji ih vole na internetu. Skandal je nastao zbog lajkova. Da detaljnije malo objasnim. Jednu ćemo da zovemo Zvrnda, drugu Lolita. Godinama se druže i na društvenim mrežama sve puca od iskrenog prijateljstva. Međutim, kad dođe do problema, odmah je frka. A problemi su toliko smešni da nema dalje. Ali za njih dve su veoma veliki i nerešivi. Konkretno, izdaja ispod pojasa. Zvrnda je napala Lolitu, otpratila je sa društvenih mreža i izvređala samo tako. Zasmetalo joj je što je saznala da je Lolita imala još jednu paralelnu mrežu, na kojoj je molila fanove da otprate Zvrndu. Neko ju je ocinkario i nastala je zbrka. Otišle su zajedno na more i Zvrnda je uzela telefon svoje drugarice kojoj je beskrajno verovala da bi obradila neke fotografije, ali naišla je na neoborivi dokaz koji ju je slomio. Uverila se šta joj je njena najbolja prijateljica učinila. Ušla je na taj profil i videla sve prepiske, fotografije, podsmevanje. Razočarala se jako. Odmah ju je probudila i nastao je haos. Lolita se pravdala da joj je telefon hakovan, tražila je izgovore, ali uzalud. Završile su prijateljstvo za sva vremena.



Idemo dalje. Malo da vam otkrijem i šta muški rod radi i čime se bavi. Jedan poznati stilista je pokrao bračni par. To sam, doduše, videla na društvenim mrežama. On sarađuje sa izuzetno poznatim damama zahvaljujući kojima ima baš dosta posla, ali desio se incident. Supružnici koje je oblačio za jednu svadbu izneli su ozbiljne optužbe. Tvrde da ih je on pokrao u rođenoj kući. Zvaćemo ga Veva. Kao došao da radi, a pored garderobe koju je mužu i ženi dao da nose i to debelo naplatio, odneo je navodno i njihove skupocene satove, nakit i firmiranu garderobu đuture. Sad čekam da vidim kako će se ova priča rešiti, pa da objavimo ko su glavni akteri.

Do tada ljubim da pukne.