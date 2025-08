Haris je bio odlično raspoložen, a osmeh nije skidao s lica. Ali, kao da je primetio da smo ga snimili, pa se uozbiljio. Retki su trenuci kad Džinovića možemo da sretnemo negde u gradu, ali i to se dešava kad muzičar želi da se opusti. Pevač je poznat kao neko ko voli merak, prijatelje i prirodno okruženje, pa verujemo da je ovaj lepi dan proveo na najbolji način.

Iako smo očekivali da ćemo ga videti s nekom damom, to se nije dogodilo, iako je muzičar spreman i za to životno poglavlje.

- Ja sam sad slobodan muškarac. Emotivno dostupan - naveo je nedavno folker, te istakao kakvu ženu hoće posle razvoda.

- Mora biti normalna! Mora da ima savest, da ima toleranciju, da bude radna. Ljubav može biti i dodir ruke, i kad se završi u krevetu... Žene moraju da imaju stav! Svi ljudi bi trebalo da imaju stav - ocenio je on.