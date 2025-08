- Što se tiče veze Anđele i Gastoza, to je nastavak priče, ali ona foliraža prava zarad medija i portala. Oni glume, to je ozbiljna boleština, oni su veliki foliranti. Anđela je priznala da je sponzoruša, ustala je i rekla da joj se jave milioneri. Niko od nas nije shvatio nju na način da je sarkastična. Anđela i Gastoz su blam veka. Zgranuo sam se kad sam video kako oni napolju sve to forsiraju.

"Đedovića i Kačavendu mrze jer su iskreni"

"Gastoz je povredio Milenu, mnogo ju je razočarao"

- Gastoz je ljiga i to će tako da ostane. On je vrsta manipulatora i sve će da uradi samo da bi došao do svog cilja. On je to radio sa svima, ne samo sa Milenom. On je spreman da izda čoveka ili iskoristi. Eto šta ga je dovelo do prvog mesta. Rekli smo i Teodora i ja da će Gastoz da pobedi, on ili Anđela. Osetila sam puls naroda.