- Slika je nastala na mom rođendanu. To je bilo početkom 2000 -tih godina kada su Jeca i Zoki već bili zajedno, a sa njima na slici je Dule Jecin pokojni otac. Jeca i Zoki su bili bas zaljubljeni u to vreme. On je imao svoj studio tih godina u kuci u kojoj je živeo i Jeca je često pevala demo snimke za pesme koje je Zoki komponovao i nudio pevačima. Među prvima sam čuo pesmu "Bato, bre" kada me je Zoki pozvao da čujem i Jeca je tada bila u studiju. Poslednji put sam ih video zajedno na snimanju novogodišnjeg programa koji sam vodio kada je Jeca pevala duet sa nekim mladim pevačem i u jednom restoranu u Borči gde je pevala doček Nove godine. Jecin otac Dule je imao ogromnu želju da Jeca napravi veliku pevaču karijeru i verovao je u nju i pratio je na nastupima kada je počinjala karijeru kao devojčurak-priča Aca.

- Tu sam joj želju ispunio sa velikim zadovoljstvom. Nije se nadala, a ja sam znao koliko želi da upozna Cecu, pa sam našu muzičku zvezdu zamolio da porazgovara sa njom preko telefona. Pozvao sam Jecu i rekao joj da imam iznenađenje za nju. Kada je čula Cecin glas, ljudi moji, ja vama ne mogu to da opišem. To ushićenje, sreću, radost, ali i suze radosnice posle razgovora sa njom. To nikad neću zaboraviti. Ceca je veličina ljudska koja je uvek podržavala mlade kolege, a doći do Cece još da ona popriča sa tobom u to vreme je bilo kao da danas pričaš sa Donaldom Trampom. Jeca mi to nije zaboravila za života, a ja sam bio srećan da sam nečiji devojački san uspeo bar malo da ostvarim.

Inače, Jecin otac Dušan je najzaslužniji što je voditelj odabrao baš ovaj poziv.Zapazio me na radiju i odveo me na televiziju u Zrenjanin. On je slušao moje emisije na radiju i to mu se dopalo. Živeo je u Borči, a taj radio se slušao u tom naselju. Njegovca ćerka je reklamirala pesmu "Ćao, mali" na Bonton radiju gde sam ja radio. Uvek sam voleo da je častim jedno emitovanje više i da je nahvalim. Zove mene jedan dan njen otac i kaže "Aco,budi spream posle posla idemo u Zrenjanin otvara se neka nova emisija, nov studio, biće kao Grand i ići će na preko 80 televizija bivše Jugoslavije" Ja rekoh "Ma, ne zanima me. Kaže on meni: "Molim te, treba to da vodi bivši muž Maje Marijane, Željko Stefanović, ali ja imam osećaj da ćeš ti da prođeš. Treba im neko nov,drugačiji. Ja reko "E,našli ste preko mene da se zezate". On je mene strpao u negov mercedes i ja idem sa njim, sve ok, ali sve u sebi mislim ma, samo da odradim i vraćam se, ne želim ja ovo. Nikad pre toga nisam radio na televiziji, samo na radiju. Došli mi, a tamo nas sačekali ozbiljni ljudi, vlasnica televizije, producenti, kamermani, ma, baš dosta njih.Ja na scenu, noge mi se osekle. Vlasnica televizije kaže "Evo ja ću biti Lepa Brena,a ti me najavi. Ja se mislim kako sad da te najavim, ženo. Najavim ja nju, kaže ona jade sad sam Vesna Zmijanac... Jedina je razlika što ja napravim kez i ona posle kaže Jecinom tati da će da otkaže Željka,a mene da uzme za emisiju. Ni to nisam hteo da prihvatim, ali žena je tako rekla- završava on.