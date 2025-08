- To je u tom trenutku bilo baš zrelo da se zove brak. Kad vidiš da nešto ne ide onako kako si razmišljao, ne samo ja. Brak je dvosmerna ulica, onda se lepo i kulturno dogovoriš ako može, ako ne, onda imaš advokata. Nisam prosečna srpska žena koja trpi 24 godine, izrodi decu, pa se razvede. Meni je brak trajao sedam dana, ali sam za to vreme stvarno uživala - rekla je Nena ranije u jednoj emisiji, pa je dodala:

- Ovde ljudi primitivno razmišljaju. Žene rađe trpe nego da se razvedu i imaju svoj život. Kada sam se udala svi su me zvali kao da sam sagradila Ajfelov toranj, a ja sam se samo udala, a pre toga sam osvojila 24 nagrade na muzičkim festivalima. Čovek nije bio iz javnog sveta, ali nema veze, bila sam srećna, savetujem devojke da se udaju, to je posebna čar i deo života, ali kada sam videla da naša razmišljanja idu u suprotnom pravcu, da zauzimate mesto nekome ko će biti srećan - priznala je ona.

Ovako je govorila o razvodu

- Pravi muškarac koji je ostvario sebe u nekom pogledu biznisa nema predrasude, a onaj ko sebe nije ostvario, može da optuži drugu stranu za nešto što ne postoji, a čim u takvom odnosu imate sumnju, to je katastrofa, to je crv. Čim krene crv da ide po jabuci, ona je već trula, a ja sam uvek govorila, meni kum kaže da sam zahtevna, a ja kažem ne. Ako osetim tu vibraciju to je to, a ako neko nije zadovoljan svojim životom, pa ima sumnju, on će da sumnja u svakoga. Kažu mi da ne volim brak, nije istina, ja obožavam brak, uživala sam dok je trajalo. Ja sam skoro rekla da jedva čekam da se udam, oni su se kidali od smeha - rekla je Ekstra Nena za Novu.