- Miljana je trenutno na masaži. Ona mnogo voli sa nama. Mi uveče sedimo na terasi, razgovaramo, ogovaramo uz kaficu, zato nigde i ne idemo. Zlatna je, zadnjih 40 dana, nemam zamerki, daće Bog da tako ostane. Više je ne interesuje kocka, ni alkohol. Popije, piće, dva, ali kaže da joj ni to više ne prija. Sa Željkom provodi dane. Miljana treba da ode do Budve, tamo će da bude par dana. Predložila sam joj da ode malo u provod, baka je tu da čuva dete - rekla je Marija, pa je odala:

"Neću oprostiti Ivanu ako ne dođe zbog sina u Crnu Goru"

Ivan Marinković, Željkov otac trebalo je sa Kulićima da ide na more , međutim, to se za sada izjalovilo.

- Ivan je bio na rođendanu, otišao je sutradan, nije bilo uplate, nije dobio honorare iz rijalitija, ne želi da ide igde bez para. Očekuje uskoro da će da dobije novac, pa da svrati. Ivanu dugo treba da se spremi za more, a mi smo takvi, sutra idemo na more. Željko je obećao da će da dođe. Čekamo da li će se pridružiti detetu. Ako se ne bude pridružio i bude slagao, onda neću birati reči, jer deca ne smeju da se lažu. Dete pamti. Željko mu je rekao: "Tata, brzo dolazi". Videćemo koliko je to brzo. To zavisi od njega. Novac mu nije potreban, sve što imamo mi imaće i on, mi gledamo sreću deteta, niko to neće da mu prebaci - rekla je Marija.