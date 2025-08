- Ja nemam novu devojku, ja se kajem zbog tog klipa. To me ne interesuje, kao nijedna druga devojka -kazao je Korda.

- Ja bih zamolio gledaoce da mi ne postavljaju takva pitanja, to me ne interesuje -rekao je Korda za kraj.

- Moram da kažem da je mene zvao Korda preko zajedničko drugara, tačnije bivšeg takmičara Elite 8, kako bi saznao koliko ja zarađujem od Only fans-a. On je mene molio da mu pomognem da napravi nalog i da mu objasnim kako se to radi tamo, da bi on pokrenuo svoj OnlyFans. Čovek nije hteo da me pusti na miru, sve vreme me je cimao i smarao. - rekao je Runjo pa je dodao: