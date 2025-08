- Mi nismo kolege, mi smo baš kućni prijatelji. Srećka i njegovu porodicu smatram delom svoje porodice iako se ne viđamo tako često. Njegova žena je predivna, ona brine o celoj kući. Mi muzičari imamo takav posao da smo dosta van kuće. Oni su oličenje prave porodice, kako treba stariji da se poštuju... Sve je to zasluga njegove supruge, to i on zna - rekla je Slađa.