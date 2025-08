- Rođena sam u Sinju, a odrasla Šibeniku, sve do rata. Sa nepunih šest godina moja porodica tata, mama, brat i ja, preselili smo se u Knin gde smo ostali do 1995, dok se nije desila "Oluja". Bili smo deo kolone zajedno sa hiljadama ljudi koji su te godine trajno napustili svoja ognjišta i preselili se u Srbiju - ispričala je Iglendža svojevremeno.

- Moje detinjstvo sve do rata bilo je lepo, ali okolnosti koje su se desile naterale su me da brzo odrastem i shvatim šta je život, mnogo pre svojih vršnjaka. Pretpostavljam da je to moje životno iskustvo presudno uticalo da se formiram kao osoba i da naučim da cenim svaki trenutak i uživam u njemu najviše što mogu - rekla je atraktivna voditeljka.