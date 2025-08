Darko Lazić kaže da nije tačno da mu je brak u krizi, iako se na društvenim mrežama i dalje to komentariše, a sve zbog objava koje su imali on i njegova supruga Katarina ranije.

Ništa od razvoda

- Što se tiče mog braka sa Kaćom, sve je u redu. Nema nikakvog razvoda. Mi smo se to nešto šalili, to je otišlo predaleko, ali evo, lepo je da se zna da je sve u redu. Možda su me bivše klele, to ne znam, ali svakako da je sve u redu, to moram da kažem - rekao je on, pa je pomenuo naslednike: