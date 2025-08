- Ni sada ne priznaje ništa kada skrivi i ako mu na nešto skrenem pažnju. Kaže mi: "Jesi li sigurna da sam to ja?", a ja dodam: "Dobro, nisi ti, moja baba pokojna je". Plašim se čak i kad vozi motore, kao i svaka majka, ali šta ću, on je jednostavno takav. Njega privlače takve stvari. Oduvek je voleo brzu vožnju, sve što mu diže adrenalin. Njega je otac Zoran još dok je mali bio učio da vozi skuter. Rođen je za sva ta ludila, ne mogu tu prirodu da obuzdam. Neustrašiv je, ima petlju za sve. Proleteo bi kroz vatru ako treba. Bez straha uhvati golom rukom zmijum i to otrovnicu. Takav mu je i otac bio - neustrašiv - otkrila je Goca, pa priznala detalje o svom pokojnom suprugu: