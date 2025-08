Bjelica je izgubila tešku i dugotrajnu borbu sa opakom bolešću , a članovi njene porodice su bili uz nju do samog kraja.

Porodica neutešna

- Imajući u vidu da se Isidora herojski borila sa tom stravničnom bolešću vidimo i utehu u tome da se ona više ne muči i napokon odmara od bola i patnje, to je emocija koju će razumeti samo porodice koje su proše kroz slične tragedije. Svaki dan mislimo na nju i negujemo naša zajednička sećanja na neka lepa vremena - zaključio je Lav za Kurir.

Ko su roditelji Isidore Bjelice?

Poslednji susret sa ocem

Pesma za ćerku

To je veliko priznanje

Otac joj dao to ime.

Zorana Pavić o Isidori

- Mi smo imale jednu stvarno posebnu energiju. Njen suprug je jednom rekao kad smo pravile neku pilot emisiju "Bože dragi, ako ne napravite tu emisiju, samo nastavite tako da se smejete". Ne smemo da dozvolimo da nas savlada strah, ovde smo, hajde da uradimo šta je do nas, da budemo svoji i tu smo se nas dve prepoznale - govorila je Pavićeva i dodala:

Vila Pajkić njena slika i prilika

- Sama ta činjenica da znam da bi bila ponosna je dovoljna. Mama bi mi rekla da radim šta me čini srećnom i budem u tome najbolja što mogu. Možda bi zamerila što nema neki šešir aksesoar, ali bila bi zadovoljna. Mislim da je brat najviše uživao, on mi je pomogao svaki detalj - govorila je Vila.

- Moj tata Nebojša ima svoje modne momente, tako da i on ima uticaj. Videćemo za šešire, neću sve da odajem. Punu podršku sam dobila, zahvalna sam. Zvali su me i mamini prijatelji, poruke nisu stale - zaključila je Vila Pajkić.

Pismo Nebojše Pajkića

Sve se to desilo i prerano, i prenaglo. Kada je otišla kod lekara jer su joj simptomi ličili na kancer ginekolog u jednoj privatnoj klinici joj je rekao da je hormonalni poremećaj i lečio je od toga. Tako je došla, ona koja je uvek išla na redovne kontrole do 3b stadijuma najagresivnijeg kancera jajnika koji za mesec dana može, naročito kad je organizam mlad da dovede do teških metastaza... Hvala vam, vi dobri ljudi.