Hitno odvedena u bolnicu

- Naša Veca, legenda. Nije dobro. Ona najviše vodi računa o drugima, a najmanje o sebi. Mnogo puši, a to ne valja. Tog poroka mora da se reši. Nekad je skoro svaki dan išla do Kalenić pijace, tamo je svi znaju. Baš mi priča jedna prodavačica da ju je videla prošle nedelje i da je jedva hodala. Prijateljica je bila uz nju i pridržavala ju je. Sad ode jednom nedeljno i to ne može sama. Žalila mi se da ima srčane probleme, ali i ovo s nogama je zabrinjavajuće. Ona čim je duže vreme na Bukulji oporavi se i bude joj bolje, a onda čim se ovde vrati i počne da peva i putuje, bude joj loše. Mora da smanji posao, ona više nije devojka od 30 godina. Uopšte ne miruje. Ali, to je ona - zaključila je naša sagovornica.