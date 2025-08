Nakon što su poslednjih dana otkazani njeni najavljeni nastupi, Tanja Savić odlučila je da se direktno obrati svojoj publici i otvori dušu, iskreno govoreći o razlozima koji su doveli do toga da se koncerti moraju odložiti.

- Dragi moji, znam da su mnogi od vas ovih dana ostali uskraćeni za susret koji smo svi s nestrpljenjem čekali. Znam da ste se radovali koncertima, da ste planirali, kupili karte, spremali se da pevate sa mnom i da se radujemo zajedno. I zato mi je beskrajno teško što sam morala da otkažem nekoliko nastupa zbog ozbiljnih zdravstvenih problema. Vi koji me pratite znate da sam godinama izlazila na scenu u svakakvom stanju – sa visokom temperaturom, upalom grla, sa velikim umorom... ali uz osmeh, jer me vi nosite. Vaša energija me diže, vi ste razlog zbog kojeg sam na bini. Ovoga puta, međutim, moje telo je potpuno otkazalo. Nisam imala snage da ustanem iz kreveta, a kamoli da izađem pred vas i da dam ono što zaslužujete. A vi zaslužujete samo najbolje – punu emociju, glas koji peva iz duše, osmeh koji je iskren i večeri koje se pamte.