Osula paljbu po kolegama

- Šta je sve domaće izašlo? Emina mi je kul, iako ništa nisam pustila lepo da poslušam. Dalje što sam uzela da slušam, i to ne sve, jeste Dino. To je to. A inače ovo sve vidim i da znaš... Izginućemo od seljakluka i netalentovanih ljudi. Izginućemo svi, al' dobro, bože moj, dok to ima ko da sluša, nek su živi i zdravi. Ne znam šta da kažem. Mnogo je seljakluka, baš mnogo - rekla je Marija za K1.