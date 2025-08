Ne čita knjige da ne bi oslepela

- Ju, ja i knjige i knjige i ja, ja nemam koncentraciju. Nisam smirena i ja kad čitam knjigu, meni je sve to izgubljeno vreme, ali čekaj da obrazložim zašto. Inače, imam milijardu knjiga i ja sve počnem i meni to ništa nije interesantno. Ja u stvari i ne znam šta želim od života, možda imam pogrešne knjige, ne znam. Sestra mi je donela neke bog te pita, sve nešto psihologija nešto... Meni sve to kreni-stani, natežemo se knjiga i ja ko će duže. Više volim film ili da je neka knjiga adaptirana kroz film. Obrazloženje je što ja noću mnogo radim i mene opušta nešto drugo. Stalno čkiljim u telefon i još mi samo fali da uzmem knjigu i oslepim totalno - rekla je Manojlovićeva u emisiji "Bez filtera".