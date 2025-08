- Ne kritikuje me, smatra me savršenom. Bitno mu je da sam dobro, da sam zdrava i to je sve. Trenutno nas je snašao neki virus, borimo se. Ceo tim je bolešljiv, ali svake godine je ista priča. Inače mi se dešava da imam jake upale posle nastupa, upravo zato što su energični. Nakon nedavnog nastupa u Igalu me je sve život bolelo, nisam mogla da se pomerim.