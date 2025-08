„‘Samo pesma zna’ je pesma uz koju sam rasla kao muzičar i koju već godinama nosim sa sobom na gotovo svakom nastupu. Mnogi me prepoznaju upravo po toj numeri, jer u njoj postoji nešto što me uvek podseti zašto sviram. To je moj lični, emotivni prostor — trenutak kada kroz muziku mogu da budem potpuno iskrena i da publici prenesem ono najdublje u sebi. Zato mi je bilo važno da baš ovom pesmom otvorimo novo poglavlje — naš prvi live album ‘Mačka’.”