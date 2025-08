Sezona je bila jako loša

- Sezona je jako loša kao što znate. Svi pevači spuštaju cene. I to na pola. Ceca je kao i svake godine opravdala epitet najveće zvezde. Napravila je pauzu jedne godine i ove godine su došli da je slušaju i oni ljudi koji su hteli i prošle, ali i ove godine. Što se tiče ovih koji su prosli loše, mnogo ih je. Bolje da ih ne imenujem. Standardno odlično prolazi Tea Tairović, Ana Nikolić, Sandra Afrika, Dara Bubamara, Nataša Bekvalac i drugi - rekao je Božo Dobriša za Alo, pa nastavi:

"Više je onih koji su doživeli fijasko"

"Žene svašta trpe zbog para"

Božo Dobriša za Kurir otkrio sve o gej aferi koja potresa CG

- U pitanju je jedan od najpopularnijih pevača u regionu i srećno je oženjen već dugo. On već godinama letuje u jednom od najluksuznijih hotela na primorju. Ima ogromne hitove koji obeležavaju svako leto ovde na moru. Njegov dečko je član njegovog tima, koji se od njega ne odvaja. Za taj posao je masno plaćen, a u stvari ne radi ama baš ništa. Žena ništa ne sumnja. Baš odlično izgleda za svoje godine. Prelepa je, ali je često na poslovnim i privatnim putovanjima po svetu s drugaricama i gleda svoja posla. Ovde u Crnoj Gori svi znaju da je on gej i, kad ga vide da dolazi s njim i da se čekiraju zajedno, svi umiru od smeha. To je javna tajna - priča Božo, pa nastavlja: