Ana Bekuta progovorila je o životu bez Milutina Mrkonjića i otkrila da je ostavku na mesto ministra saobraćaja dao zarad njihovog mirnog života. Nakon smrti Milutina Mrkonjića pevačica je napravila dugu medijsku pauzu, retko se pojavljivala na javnim događajima, a za medije nije davala izjave sve do nedavno.

- S tim gubitkom se nosim sama i o tome razgovaram sa bliskim prijateljima. Najsrećnija sam kad mi priđe neki nepoznat čovek i ispriča kako mu je Milutin nekad učinio nešto lepo. Nikada o tome ne govorim javno, a takvih ljudi je mnogo, baš mnogo. Takve stvari uopšte ne iznenađuju, a Milutina prepoznajem u svakoj anegdoti koju mi neko o njemu ispriča. To me raduje jer tako on i dalje živi. Mnogo je dobra učinio ljudima, sasvim običnim i nikada se time nije hvalio - ispričala je Bekuta.