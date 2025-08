Želja za spomenik

U gostovanju u emisiji Magazin In, Lepa Lukić je otkrila neobičnu želju vezanu za svoj spomenik:

Strah zbog finansija

– Štedim ja za stare dane. Moram da štedim jer ne znam kada ću da umrem. Bojim se da ne ostane samo dve hiljade evra iza mene, a da me onda niko ne sahrani kako treba, pa da me pokopaju kao skitnicu – rekla je iskreno.

O Silvani

- Mi smo bile rivalke, ali u to vreme je bilo tako da svake godine po tri pevača idu na turneju, tada smo bile Silvana, Ismet Krcić i ja. Neko je bio za mene, neko za nju, mi smo se tada lepo slagale, i tada su novinari pisali da sam ja rekla nešto za nju ili da je ona rekla za mene. Mi se posle toga ujutru čujemo i čudimo se šta je napisano, nama je to odgovaralo, čim nema komkurencije nije zanimljivo. Pred samu njenu smrt mi smo se dogovorile da pravimo velike koncerte po stadionima, šta nas briga da uzimamo pare. Složile smo se da već to uradimo i plakati njeni su bili kod mene kući - rekla je Lepa.