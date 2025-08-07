Slušaj vest

Svetlana Ceca Ražnatović već više od tri decenije nepoželjna je u Federaciji, ali to nije uticalo da baš u ovom entitetu Bosne i Hercegovini bude jedna od najslušanijih pevačica na top-listama muzičkih platformi. Toliko je slušana da je i bosanska zvezda Dino Merlin ispod nje na pomenutoj listi, iako je on ove godine objavio novi album, a Ražnatovićeva nije.

Ceca se nikada ovakvim stvarima nije hvalila, ali na društvenim mrežama se zbog ove statistike povela ogromna polemika. Mnogi su oduševljeni rezultatima, pa su komentari bili i više nego zanimljivi.

"Ceca više zaradi što joj slušaju pesme nego da se muči da putuje do Bosne na nastup", "Dino ju je možda oduvao u Nišu, al' zna se ko je u Bosni glavni", "Ljudi, Ceca slušanija od Dina u Bosni! Tea Tairović, Džala, Buba, pa Ceca", "I Dino je iza Cece" nizali su se komentari ispod objave jednog od korisnika popularne društvene mreže Iks.

1/5 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Damir Dervišagić, ATA images

U Hrvatskoj prva na listi najslušanijih

Dok je u Bosni na četvrtom mestu, Ceca je u Hrvatskoj ni manje ni više nego na prvom mestu po slušanosti. Kako statistika pokazuje, Svetlana Ražnatović najslušaniji je izvođač kod komšija, a odmah za njom idu Aleksandra Prijović, pa Severina, zatim Tea Tairović i Lepa Brena. Za godinu dana 28,5 miliona puta Hrvati su preslušali Cecine pesme na muzičkoj platformi Jutjub.

1/6 Vidi galeriju Dino Merlin Foto: Damir Dervišagić, Printscreen, Željko Vidinović

Dino u Nišu rasprodao sve karte dva meseca pred koncert

Kako smo nedavno pisali, Dino i Ceca imali su zakazane koncerte na istom mestu i to na jugu Srbije u Nišu. I ako je pevačica imala koncert mnogo pre koji je naravno i mnogo ranije najavljen, Dino je posle nje objavio da i on ima koncert na tvrđavi u Nišu, a karte su planule. Dok je za Cecin koncert koji je tada bio svega nekoliko dana nakon teksta koji je Kurir objavio imalo još uvek karata za spektakl Ražnatovićeve, karte za Merlina su se rasprodale u rekordnom roku.

Kurir.rs

Ceca napravila lom u Užicu: