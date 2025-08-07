Slušaj vest

Čim krenu topliji dani, Vlado Georgiev odlazi u svoj rodni grad Herceg Novi i tamo boravi tokom celog leta, a ovo će posebno pamtiti jer je ugostio veliku zvezdu iz Španije, koleginicu Luz Kasal. Poseban trenutak Vlado je zabeležio fotografijom i objavio na mrežama.

- Danas sam imao čast da moju prijateljicu i veliku umetnicu, predivnu Luz Kasal, ugostim u mom rodnom gradu na mom omiljenom mestu. Ona ovde ima koncert, a ja ću uživati u publici. Na ručku su nam se pridružili i ambasador Španije Huan Hose Sans i njegova supruga Marija, koji su doputovali iz Beograda na koncert. Bilo je puno humora, a u tome je učestvovao i preduhoviti Pako, pevačicin suprug. Predivan dan na prelepoj terasi. Treba primetiti svaki put kad je život lep. Uzdravlje, gospodo - napisao je Georgiev ispod fotografija.

Kuća u Herceg Novom gde je odrastao

Vlado Georgiev rođen je u Dubrovniku, ali veći deo detinjstva proveo je u Herceg Novom. Ekipa Kurira posetila je grad u kom je odrastao kako bismo saznali gde je živeo pevač, kao i kako ga komšije pamte i šta misle o njemu.

Mesto u kom je živeo sve do početka devedesetih Vlado ne zaboravlja, kao ni svoje roditelje, majku Borku i oca Dragoljuba. Nedaleko od glavne autobuske stanice nalazi se skromna zgrada u kojoj je pop pevač proveo najlepši deo života. Na samom početku ulice, na raskrsnici,nalazi se trospratna zgrada iz koje je Vlado otišao u bolji život.

Neki ga vole neki ne

Prošle godine uspeli smo da sretnemo neke od komšija na ulici koji su s nama pričali o njihovom poznatom komšiji, ali nisu bili raspoloženi za slikanje jer, kako kažu, Vlado je malo nervozan tip, pa ne žele probleme.

- Meni je on bio komšija pre nego što sam preselila u Bijelu, sad ovde dolazim s vremena na vreme, i eto naleteli ste na ženu kojoj je Georgiev pevao na maturi. Mi smo generacija, nije voleo baš mnogo da se druži, uvek je bio malo umišljen, mada su ga već tad cenili kao muzičara. Mislim da je prvi od nastupa imao na mojoj maturi '94. u hotelu "Plaža". Tada ga je direktor škole najavio kao veliku buduću zvezdu. Jedino ga je voleo taj profesor jedan, koji nije više među živima. Na maturi se pojavio u žutoj košulji na rajsferšlus, sećam se - rekla nam je jedna od komšinica.

Nakon što smo razgovarali s njom, uputili smo se dalje i sreli starijeg čoveka koji je imao lepo mišljenje o pevaču.

- Ma dobar je Vlado. Nešto ga pljuju što pije, što je takav kakav je, pa nismo svi savršeni. Znam i njegove roditelje, to su divni ljudi, samo su ga možda malo razmazili dok je bio mali, pa je i sad takav. Tera on po svom - rekao je stariji komšija po imenu Živorad.

Međutim, komšinica koja je bila u prolazu imala je skoro sličnu priču o bivšem susedu kao i naša prva sagovornica.

- Oduvek je bio umišljen i nekulturan. Razmažen je odmalena, njegovi su mnogo vodili računa o njemu i hteli da ga izvedu na pravi put. I jesu, ali on je prolupao u međuvremenu. On nastupa ovde svake godine, pa dođe pijan na nastup, bruka i sebe, a i nas kao meštane Herceg Novog. Kad je ovde, stalno je u nekoj kafani dole pored mora i tu voli da popije - rekla nam je komšinica.