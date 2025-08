Slušaj vest

U svojoj prvoj velikoj ispovesti nakon smrti supruga Saše Popovića, Suzana Jovanović otvorila je dušu i podelila nepoznate detalje o njihovom životu, ljubavi, karijeri, ali i - proročanstvu koje je, kako tvrdi, godinama pratilo Popovića.

U razgovoru za magazin Scandal, Suzana je prvi put ispričala kako je čuveni osnivač „Granda“ navodno bio u kontaktu s čovekom koji je posetio legendarnu bugarsku proročicu, Baba Vangu, i dobio detaljna predviđanja o njegovom životu.

- Nedavno mi je moj komšija Bane Obradović, bukvalno smo to pričali, na tu temu, i on meni kaže da je je igrom slučaja došao sa nekim čovekom u kontakt koji je bio kod Baba Vange i koji je rekao da pouzdano zna i dokazano zna da ona nikome nije htela niti znala da kaže kada će ko da umre, a da je uvek govorila koju godinu više i ako je videla smrt, nije htela da kaže, umrećeš kao što je Sale u sedamdesetoj, nego živećeš do osamdeset i šeste, tako da je to sve palo u vodu. Sve što mu je rekla, do smrti, sve se ispunilo, sve je tačno bilo, i ženidba i da će pod jednom kapom okupiti sve te pevače, te svoje kolege što ima, da će svi pevati, izdavati za njega, Grand produkcija, sve, sve, je tačno, da se neće oženiti pre četrdeset i neke - ispričala je Suzana, pa nastavila:

- Pitao je on: "Ko će biti moja žena, kako ću ja znati da je ona prava za mene?", to mi je sto puta pričao, kaže: "Samo će ti se reći". I ja ga pitam: "Kad si mene video kako si znao da sam ja za tebe?", on kaže: "Kad sam te video onako nasmejanu, sa tom kosom i sa tim osmehom i sa tim prelepim očima, ja sam znao da si ti za mene žena, kraj priče, jednostavno sam znao." Sve se do tada, do tog segmenta ostvarilo, ali ovo je Bane u pravu i taj čovek koji je ispričao tu stranu priče, inače ja mislim da niko od tih proroka i od tih ljudi koji imaju taj neki dar i talenat, ne zna kad će ko od nas da ode, da to samo Bog zna - rekla je Suzana u svojoj prvoj iskrenoj ispovesti za "Scandal".

Kako je otišao Saša Popović

Suzana je istakla da se Saša nije dao do poslednjeg dana, ali da su im doktori rekli da ne znaju tačan uzrok, budući da je pazio na ishranu, da nije konzumirao alkohol, te su doneli zaključak da je glavni uzrok njegove bolesti bio - stres.

- Svi smo imali nadu do samog kraja, da se borimo. Ok, jeste rak želuca, endokrini, taj neki, ta neka dijagnoza. Kad sam ušla unutra i kad su i meni to rekli, ja sam krenula da se tresem, mislim otkud znam, zašto, zbog čega, milion pitanja sam sebi postavlja u sekundi. Ne znaju uzrok, niko ne zna uzrok, mi smo isto to pitali. Noćni život nije, loša ishrana nije, konzumacija nikakvih supstanci, alkohol nije, ne znaju. Oni prvo što kažu, ljudi stres je taj glavni okidaš kod svih nas. Gde će nešto da pukne u organizmu i gde će da se desi žarište. Da se nešto upali, da krene odatle da gori - ispričala je Suzana.

Suzana progovorila o imovini koju je stekla s Popovićem

Suzana je priznala da su još za života njenog supruga odlučili da prodaju apartmane u Opatiji.

- Za Saletovog života smo zajedno odlučili da prodamo apartmane u Opatiji. Deca uopšte nisu volela da odlaze tamo. Danijel i njegova supruga jesu, ali Aleksandra uopšte nije volela Opatiju. Nas dvoje, on više nego ja… Ja tamo sebi nisam pronašla društvo, on jeste. Išla sam zbog njega, jer sam videla da mu je lepo. Onda smo doneli odluku da nam to ne treba i da ćemo više putovati - rekla je Suzana za "Scandal".

Otkrila je i šta se dešava sa luksuznim automobilima koje su posedovali:

- Automobile, neke sam prodala, neke nisam. Prodaću ih ako to interesuje naciju, jer od dece niko ne vozi te automobile, ne vozim ih ni ja. Deca hoće druge automobile. Bespotrebno mi stoje, samo su rashod. Danas vozim "smarta", tako da meni ni "ferari", ni "lambordžini" nisu potrebni da bih se dokazivala ili bila primećena. Živim za druge stvari koje nemaju cenu - okrenuta sam Bogu i duhovnim vrednostima. Ono što ne može novcem da se kupi, to je za mene najvrednije.

