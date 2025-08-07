Slušaj vest

U svojoj prvoj velikoj ispovesti nakon smrti supruga Saše Popovića, Suzana Jovanović otvorila je dušu i podelila nepoznate detalje o njihovom životu, ljubavi i karijeri. Iako je Popović važio za jednog od najbogatijeg čoveka sa estrade, na početku njihove ljubavi, direktor Granda nije bio milioner.

U razgovoru za magazin Scandal, Suzana je prvi put ispričala kako je pozajmila je Saši čak 80.000 maraka, što bi danas iznosilo negde oko 40.000 evra.

Izvukla ga iz duga

- Sale je bio podstanar na 13 spratu. Opljačkali su ga, odneli su mu sve, a samo su mu ostavili pidžamu na krevetu. Iz tog stana prešli smo u kuću koju je kupio. Bila je neka komplikacija oko plaćanja, gde nam se Brena našla i pomogla nam da izvršimo uplatu sa računa na račun - započela je pevačica.

- Kasnije smo zajedno radili i zaradili. Zabavljali smo se, nisam ni slutila da ćemo ostati zajedno zauvek. Kada smo krenuli da živimo, dala sam mu novac da može da vrati Breni, mislila sam nas dvoje ćemo lako. Tada mi je rekao: "Ti si luda", radilo se od 80.000 maraka u ono vreme - nastavila je Jovanovićeva.

- Pitao me je: "Šta ako raskinemo?", pa sam mu poručila: "Nema veze, ako si čovek setićeš se da mi duguješ neke pare, pa ćeš mi vratiti kad budeš imao" i to je bilo sve što sam mu rekla - ispričala je Suzana za Scandal.

Suzana je istakla da se Saša nije dao do poslednjeg dana, ali da su im doktori rekli da ne znaju tačan uzrok, budući da je pazio na ishranu, da nije konzumirao alkohol, te su doneli zaključak da je glavni uzrok njegove bolesti bio - stres.

- Svi smo imali nadu do samog kraja, da se borimo. Ok, jeste rak želuca, endokrini, taj neki, ta neka dijagnoza. Kad sam ušla unutra i kad su i meni to rekli, ja sam krenula da se tresem, mislim otkud znam, zašto, zbog čega, milion pitanja sam sebi postavlja u sekundi. Ne znaju uzrok, niko ne zna uzrok, mi smo isto to pitali. Noćni život nije, loša ishrana nije, konzumacija nikakvih supstanci, alkohol nije, ne znaju. Oni prvo što kažu, ljudi stres je taj glavni okidaš kod svih nas. Gde će nešto da pukne u organizmu i gde će da se desi žarište. Da se nešto upali, da krene odatle da gori - ispričala je Suzana.

Suzana progovorila o imovini koju je stekla s Popovićem

Suzana je priznala da su još za života njenog supruga odlučili da prodaju apartmane u Opatiji.

- Za Saletovog života smo zajedno odlučili da prodamo apartmane u Opatiji. Deca uopšte nisu volela da odlaze tamo. Danijel i njegova supruga jesu, ali Aleksandra uopšte nije volela Opatiju. Nas dvoje, on više nego ja… Ja tamo sebi nisam pronašla društvo, on jeste. Išla sam zbog njega, jer sam videla da mu je lepo. Onda smo doneli odluku da nam to ne treba i da ćemo više putovati - rekla je Suzana za "Scandal".

