Reper Stefan Đurić Rasta uhapšen 2. avgusta, u Ohridu ispred jednog hotela, pre nego što je trebalo da ode na nastup u ovom gradu. Reper je nasupio u Crnoj Gori u jednom prestižnom klubu u Budvi.

Rasta nije bio raspoložen pri dolasku, a na pitanje o problemu sa policijom, samo se nasmejao, te nije želeo da bilo šta komentariše.

 Uhapšen zbog narkotika

Rasta je u popodnevnim satima uz policijsku pratnju odveden pred sudiju. Tamo će dati svoju izjavu, a onda će sudija odlučiti o njegovoj sudbini, odnosno da li će biti pušten ili će mu produžiti pritvor, pišu mediji.

Tužilaštvo u Makedoniji se oglasilo povodom ovog slučaja.
- Na 03.08.2025. godine u 00:10 časova, na sportskom stadionu u Ohridu, policijski službenici kriminalističke policije pri Sektoru za unutrašnje poslove Ohrid lišili su slobode S.Đ. (36) iz Beograda, Republika Srbija, kod koga je pri pretresu pronađena i oduzeta opojna droga marihuana. Osumnjičeni je zadržan u policijskoj stanici, a nakon kompletiranja dokumentacije biće podneta odgovarajuća prijava protiv njega - navodi se u zvaničnom saopštenju.

Oglasio se i PR

Stefan Đurić Rasta bio je priveden zbog posedovanja narkotika, a tim povodom oglasili su se iz njegovog PR tima.

- Stefan Đurić Rasta je pušten iz kratkog administrativnog zadržavanja u Severnoj Makedoniji koje je, uz punu saradnju, brzo okončano. Rasta i Balkaton Gang nastavljaju svoje aktivnosti bez zastoja. Zahvaljujemo se fanovima u Makedoniji na velikoj podršci, razumevanju i strpljenju. Iskreno se nadamo da će uskoro biti prilike za novo druženje. Stefan će se lično obratiti javnosti kada za to dođe pravi trenutak. Molimo medije za odgovorno izveštavanje i zahvaljujemo se svima na razumevanju i podršci - piše u saopštenju.

