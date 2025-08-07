Slušaj vest

Članovi Amadeus benda doživeli su saobraćajnu nezgodu jutros, kada se njihov kombi prevrnuo. Aca Amadeus oglasio i otkrio detalje nesreće.

Pukla guma

- Vraćali smo se sa nastupa iz Majdanpeka kada je pukla nova guma na kombiju i sleteli smo sa puta. Srećom, nije bilo previše gužve u tom trenutku. Hitna pomoć i policija su odmah došli i reagovali na licu mesta. Sva sreća niko nije povređen. Izašli smo iz kombija na zadnja vrata jer napred nismo mogli. Preskakali smo sedišta - rekao nam je on.

- Imamo sreću koja nas prati jako dugo, hvala Bogu da je sve prošlo kako treba i da nema povređenih.

Slika prevrnutog automobila

Podsetimo, on se ranije oglasio i na mrežama, gde je okačio fotografiju prevrnutog automobila.

- Hvala dragom Bogu da niko iz benda nije povređen, idemo dalje.

Ispod njegove objave nizali su se komentari u kojima su uplašeni ljudi pitali za stanje muzičara Amadeus bend.

"Hvala dragom Bogu da je sve dobro", "Jel su svi živi?", "Ovo je strašno, živeo Amadeus bend", nizali su se komentari.

Inače, Aca je skoro obavestio javnost da se razvodi.