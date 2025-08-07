PRVA IZJAVA AMADEUS BENDA NAKON NESREĆE! Ispričali sve detalje - "Pukla nam je NOVA guma, preskakali smo sedišta da izađemo..."
Aca Amadeus oglasio i otkrio detalje nesreće
Članovi Amadeus benda doživeli su saobraćajnu nezgodu jutros, kada se njihov kombi prevrnuo. Aca Amadeus oglasio i otkrio detalje nesreće.
Pukla guma
- Vraćali smo se sa nastupa iz Majdanpeka kada je pukla nova guma na kombiju i sleteli smo sa puta. Srećom, nije bilo previše gužve u tom trenutku. Hitna pomoć i policija su odmah došli i reagovali na licu mesta. Sva sreća niko nije povređen. Izašli smo iz kombija na zadnja vrata jer napred nismo mogli. Preskakali smo sedišta - rekao nam je on.
- Imamo sreću koja nas prati jako dugo, hvala Bogu da je sve prošlo kako treba i da nema povređenih.
Slika prevrnutog automobila
Podsetimo, on se ranije oglasio i na mrežama, gde je okačio fotografiju prevrnutog automobila.
- Hvala dragom Bogu da niko iz benda nije povređen, idemo dalje.
Ispod njegove objave nizali su se komentari u kojima su uplašeni ljudi pitali za stanje muzičara Amadeus bend.
"Hvala dragom Bogu da je sve dobro", "Jel su svi živi?", "Ovo je strašno, živeo Amadeus bend", nizali su se komentari.
Inače, Aca je skoro obavestio javnost da se razvodi.
- Naravno, ćerka je na njenoj strani, zato sam se ćerke i odrekao, apsolutno. Sve je ostavljeno deci mog brata Bokija, on svira sa mnom, znate ga. Život je mnogo lep, ali sve je to normalno da se dešava. Znaš kako pokojni muftija Zukorlić kaže: ‘Izdaja se ne prašta’, što se tiče ćerke. Sa ženom je super, nema trećeg lica ni kod mene ni kod nje. Samo sa drogom neću da imam posla.