Nikolina Pišek važi za jednu od najatraktivnijih voditeljki na našim prostorima.

Mnogi muškarci su uzdisali sa njom i pokušali da joj se približe, a jedan od njih je i planetarno popularan glumac Žan Klod van Dam.

Jurio je poznati glumac

Voditeljka se prisetila susrreta sa glumcem i otkrila da su se upoznali u Monte Karlu.

- Uglavnom, bio je na nekom snimanju u Monte Karlu, prišao i tražio broj telefona. Nisam mu dala broj telefona, jer smo... Šta ono, išli smo za dan-dva. Šta ću se ja tu sad... Nisam bila u tom raspoloženju. I dala sam broj telefona od kamermana. Idućeg dana čovek zove kamermana, a on u panici: "Zove me Žan-Klod van Dam, šta da radim?" I ja mu kažem: "Pa pričaj s čovekom, ne znam, šta da radiš... - govorila je Nikolina u podkastu "Inkubator" i otkrila kakvu je reakciju imao kada je shvatio da je dobio pogrešan broj telefona:

- I sad mi dođemo u Hrvatsku, a ovaj shvatio da nema moj broj telefona i krene da zove po televiziji. Onda mu je neko dao broj, pa mi je slao pesme pisane na hrvatskom. Stvarno se potrudio, i mislim da je onda prestao jer je otišao na rehabilitaciju.

Postala udovica i upala u probleme

Nikolina Pišek postala je udovica nakon smrti supruga Vidoja Ristovića, a posle nekoliko meseci krenuo je rat sa svekrom Mišom Grofom oko imovine, a strasti se nisu stišale ni do danas.

Nikolina je nedavno, u susret godišnjici smrti njenog muža, prokomentarisala to što je skinula crninu koju je nosila za njim, nakon 40 dana, a nije propustila ni da kaže da porodicu svog pokojnog supruga više ne smatra svojom.

- Nosila sam crninu četrdeset dana, kako nalažu običaji. Međutim, tada sam shvatila dublje značenje crnine. Ona zapravo ima simbolički smisao – u tom trenutku želite biti neprimetni, ne želite se isticati, zapravo želite nestati. Crnina nosi određenu poruku: "Maknite se i pustite me na miru." - rekla je Nikolina za časopis Diva Style, pa dodala:

To mi je imalo smisla, ali onda su usledili stravični napadi, prvenstveno orkestrirani od strane moje nekadašnje porodice, koju više ne smatram porodicom. I istina je – zapravo me nije briga što netko od mene očekuje ili želi. Iz svog bunta i revolta, jednostavno sam pomislila: "Idite k vragu, dosta mi je".

Uzimala lekove

Voditeljka ima dve ćerke - Unu Sofiju, koju je dobila u braku sa pokojnim Vidojem Ristovićem i Hanu, koju je dobila u 21. godini, sa prvim suprugom novinarom Markom Cigojem. Ona je nedavno govorila o anksioznosti u trudnoći i nakon porođaja sa čime se suočavaju mnoge majke, te je tom prilikom otkrila da je, nakon rođenja druge ćerke, bila u teškom stanju.

Nikolina je otvorila dušu o tom periodu kada je zbog psihičkog stanja bila prinuđena da uzima lekove.

"Prvi put kad sam bila trudna, mislim da nisam stigla da se bavim svojim mentalnim zdravljem zato što su vrlo brzo usledile neke otežane okolnosti, koje su me naterale da se bavim životom i životnim problemima, egzistencijom...", počela je Pišek u potkastu "Mame kod Lane" i dodala da je nakon porođaja sa drugom ćerkom naišla na probleme sa mentalnim zdravljem:

"Sa Unom sam, valjda što sam bila u nekom prividnom, hajmo reći, ušuškanom stanju, osetila sam anksioznost, napade panike užasne strahove, nesanicu, bila sam potpuno apatična, potpuno bez ikakvih amplituda emocija. Sećam se samo neke duboke i konstantne i neprekidne tuge uz pomoć lekova to se relativno brzo stabilizovalo. Te lekove je potrebno piti na određeni vremenski period. I kad sam osetila da sam spremna onda sam prestala i onda je to bilo okej", otkrila je ona.

Nikolina se sada prisetila njihovog poznanstva, a kako je objasnila, sve se desilo tokom snimanja u Monte Karlu.