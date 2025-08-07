Slušaj vest

Xander se nekada takmičio u „Zvezdama Granda“ i ovo takmičenje je na startu njegove karijere doprinelo njegovom izlasku iz anonimnosti. Proteklih dana gledamo i slušamo o odlascima nekih dosadašnjih članova žirija ovog takmičenja u konkurenstska takmičenja, a Dara Bubamara dolazi u „Zvezde Granda“.

Xander je za nemazabranjenih otkrio kako gleda na ove transfere.

– Vidim da je u nekim situacijama aktuelna ona stara dobra „para vrti gde burgija neće“. Pa, su neki zarad malo većeg honorara prešli iz jednog takmičenja u drugo, da se tu svašta nešto odigrava, da je tu jedan opšti cirkus, ali verujem da će u septembru sva tri takmičenja biti zanimljiva, ali nekako, ja sam potekao iz „Granda“ i možda sam se najviše prijatno iznenadio Darinim dolaskom – rekao je Xander.

– Ja Daru Bubamaru obožavam i mislim da će Dara da napravi opšti lom i mislim da će to biti jedno osveženje u „Zvezdama Granda“. Isto tako, pošto vidim da je zatišje, da će da dovedu neke zanimljive ljude i da će biti vrlo interesantna TV sezona za nas kao gledaoce.