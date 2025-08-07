Slušaj vest

Katarina Živković je nedavno proslavila prvi rođendan sinu Stefanu, a uskoro će, kako je otkrila otići sa njim na odmor.

Proslavila si sinu prvi rođendan i krštenje, kako si se osećala u tim trenucima?

- Otkako se on rodio, slavim svakog dana njegov rođendan. Toliko mi je sreće i blagostanja doneo i to se nadograđuje. Ne može se opisati rečima. Tvrdim da sam psihički i životno sazrela kada sam rodila Stefana. Tek tada sam život uzela u svoje ruke i shvatila da sam odgovorna ne samo za njega, nego i za sebe.

Trudnoća

Da li se sećaš tog dana kada si saznala da si trudna, tvog izraza lica, šta ti je prolazilo kroz glavu?

- Za potomstvo sam se baš dugo borila da, čak i onda kada sam uradila taj test za trudnoću, nisam očekivala da će biti pozitivan. Opet sam se spremila za razočaranje, na to sam bila navikla. Kad ono... Kada sam videla da je test pozitivan, nisam verovala sopstvenim očima, uzela sam telefon da fotografišem, da bih zumirala, ako me oči lažu, valjda telefon ne laže (smeh). Test sam uradila u tržnom centru, nisam bila u stanju da napustim toalet, pa sam zvala drugaricu da dođe po mene. Ne znam da li je bila sreća, neverica ili strah da sam pogrešila i da ću otići kod lekara, koji će mi reći da sam umislila. Onog momenta kada sam osetila njegove prve pokrete u stomaku, tad sam postala svesna da čekam bebu.

Zašto si test radila u tržnom centru?

- To nije najčudnije mesto (smeh). Možda će zvučati ludo, ali žene će me razumeti koje prolaze kroz to. Na dva dana sam radila testove. Gde god stignem. Svratim u apoteku da nešto uzmem, pa kupim i test za trudnoću (smeh). Srećom, Bog me je pogledao, nisam poludela.

Jesi li razmišljala kakva ćeš majka biti, da li ćeš se snaći, da nećeš pogrešno nešto uraditi?

- Imala sam neke iracionalne strahove, da ću tokom trudnoće nešto pojesti što detetu neće odgovarati ili tako nešto. A nakon porođaja nisam sumnjala jer sam godinama to želela. To nije snalaženje, to je ljubav i uživanje. Ja mogu sve da stignem i beba ne bi osetila, ali ne želim. Svesno sam odlučila da budem podređena njemu jer sam mu najpotrebnija. Želim da iskoristim ovo vreme i da uživam u njegovom odrastanju.

Sreća zbog koleginice

Milica Todorović je bila na rođendanu tvog sina, znamo svi da se družite, svašta ste zajedno prošle, a sada ćete i roditeljske savete deliti?

- Jedva čekam! Toliko se radujem zbog Milice. Mislim da sam među prvima saznala. I moja radost, sreća, evo sad se ježim. Zaplakala sam kao kad sam saznala za sebe. Jer znam koliko je to želela, koliko će je to promeniti, oplemeniti, dati joj novi smisao životu. Ne želim da je gnjavim, ali jedva čekam da se ona meni obrati i da je kao sveža mama uputim šta joj treba, šta ne, jer želim da neopterećeno prođe kroz sve te stvari i da uživa. I u trudnoći i kad beba dođe na svet.

Sigurno će joj mnogo značiti da ima nekog ko je to nedavno prošao i zna šta da joj kaže?

- I neko ko je dobronameran. Mene su toliko traumirali da sam doživljavala nervne slomove. Mislila sam: "Zašto je ovo toliko teško, zašto bebi treba toliko stvari, tako malom biću". To je beba, nije vanzemaljac, da li je moguće da je tako komplikovano? I shvatila sam da nije, već sam imala savetodavce koji malo više drame, a ja nisam taj tip. Ja sam njih poslušala, ali srećom se pojavila druga osoba koja je mirnija, pa sam to sve dobro izgurala. I zato bih volela, eto sa njom (Milicom) da podelim to iskustvo i da prođe što bezbrižnije.

Pomenula si Milicu, pa sledi neminovno pitanje za Kiju Kockar, zašto je došlo do prekida?

- Nisam to komentarisala ranije, ne bih ni sad. Ne verujem da ću pričati ikada o tome. Nema zle krvi, ali nema potrebe pričati o tome.

Partner

Ako je neko uspeo da sačuva privatan život, to si ti. Sve si šokirala priznanjem da si u dugogodišnjoj vezi, pa onda da si trudna.

- Nisam ja to sakrila, zahvalna sam i vama novinarima koji ste znali jer ste mi izašli u susret i znali koliko sam se borila za trudnoću i da sam jako uplašena. Znala sam da, kad se bude pisalo o tome, da ću se povući.

Pojavljivali su se razni napisi o tvom partneru, da li je oženjen, kriminalac... Nisi imala potrebu da izađeš i to demantuješ?

- Da imam 20 godina, 25, sigurno bih izašla i počela da pričam, da se pravdam, objašnjavam ljudima, da se dodvoravam, da se zaštitim jer bi me te osude i ta nagađanja jako bolela. Sada me to ne zanima šta drugi misle. Ako mi nešto znači, to je da oni koji su meni bliski, deo moje kuće, znaju moju situaciju i meni je to dovoljno. Pogotovo kad vidim koliko su željni ljudi nekih informacija, kao da im je to duševna hrana. E onda se u meni rodi inat, a možda sam i počela nešto da otkrivam. Ali tek sada mi ne pada na pamet.

Misliš da će tvoj izabranik nekad poželeti da se pojavi sa tobom na nekom javnom događaju?

- Ja bih volela, jer sam mnogo sama (smeh). Ljudi ne veruju da sam ja sa nekim, jer sam sama uglavnom na proslavama kod mojih kolega, eventualno sa menadžerom ili drugaricom. I stvarno mi nekad nedostaje da budemo zajedno. Ali, zrela sam žena, ja sam njega izabrala, takav odnos sam izabrala i u startu sam htela da to ostane privatno, naše, da mi je mnogo draže da i dalje imamo našu privatnost, nego da se pojavljujemo zajedno i da prolazimo kroz neke situacije kao moje kolege koje se eksponiraju. Što manje ljudi zna, veća je verovatnoća da to nešto i opstane i da se sreća sačuva.

